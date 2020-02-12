«Ливерпуль» готов предложить ван Дейку контракт с зарплатой в 150 тысяч фунтов в неделю Руководство «Ливерпуля» готовится предложить защитнику команды Вирджилу ван Дейку новый пятилетний контракт.

Как сообщает Goal.com со ссылкой на Football Insider, зарплата 28-летнего голландца будет увеличена до 150 000 фунтов стерлингов в неделю плюс бонусы.

Действующее соглашение голландца с английским клубом рассчитано до июня 2023 года.

Напомним, что ван Дейк перешел в «Ливерпуль» в январе 2018 года из «Саутгемптона». За это время защитник провел за «мерсисайцев» 106 матчей, записав на свой счет 11 забитых мячей и пять голевых передач.