«Тоттенхэм» заинтересован в Чалове

«Тоттенхэм» проявляет интерес к нападающему ЦСКА Федору Чалову.
По информации 90min.com, лондонцы планируют летом приобрести форварда, но не готовы потратить на трансфер внушительную по европейским меркам сумму.
Напомним, Чалов является лучшим бомбардиром чемпионата России-2018/19. В текущем сезоне форвард провел за клуб 27 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал пять результативных передач.
В послужном списке игрока два матча в составе сборной России.
Ранее СМИ сообщали, что в услугах 21-летнего футболиста заинтересованы «Челси» и «Кристал Пэлас».
Старых – пример для остальных. Ирина – восьмая в индивидуалке в Поклюке Лучшей из россиянок в первой гонке очередного этапа Кубка мира стала Ирина Старых, показавшая восьмой результат. Правда, если со стрельбой у наших девушек более-менее нормально, то скорость оставляет желать лучшего. 24.01.2020 20:00 Биатлон Мысин Николай «В последние недели много плакала». Разбившуюся в Лозанне русскую спортсменку спасают всем миром Близкие Ольги Севастьяновой объявили сбор средств для спортсменки. 11.02.2020 20:54 Фигурное катание Иванова Дарья Как РПЛ обжигается на свободных агентах Клубы РПЛ продолжают формировать составы. Многим приходится избавляться от игроков, подписанных минувшим летом. Разбираемся, кто и как проводит «работу над ошибками». 11.02.2020 14:00 Футбол Зибрак Артем По схеме «3-3» и с Логиновым в воротах. Какой будет мужская сборная России на ЧМ Представляем состав мужской сборной России на чемпионат мира по биатлону. 11.02.2020 16:00 Биатлон Тигай Лев Подарок Смолову на 30-летие. Первую победу в «Сельте» ему принесли Аспас и Систо Российский нападающий впервые вышел в основе «Сельты», но провел далеко не лучший матч. Как и большинство футболистов клуба из Виго. 09.02.2020 22:36 Футбол Зибрак Артем Александр Шеховцов: Летом Кудряшов перейдет в «Галатасарай», «Фенер» или «Бешикташ» Федор Кудряшов быстро осваивается в своей новой команде - «Антяльяспоре». 10.02.2020 21:00 Футбол Августин Александр Анфиса Резцова: Реально выиграть медали только в эстафетах Накануне чемпионата мира по биатлону в гостях у «Советского спорта» побывала трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова. 12.02.2020 11:14 Биатлон Волохов Юрий, Тигай Лев, Чикирис Олег Ни Медведева, ни Рублева. Даниил и Андрей оступились в четвертом круге в Мельбурне Мы ждали на Australian Open российский четвертьфинал, в котором могли встретиться Андрей Рублев и Даниил Медведев. В итоге же не дождались на этой стадии никого. Рублев уступил Александру Звереву. Медведев – Станисласу Вавринке. 27.01.2020 18:45 Теннис Мысин Николай «Он – великий». Шестеркину хватило шести матчей в «Рейнджерс», чтобы удостоится похвалы тренера Шестеркин отразил 41 бросок и задвинул в запас Георгиева и Лундквиста. А ведь воспитанник «Крыльев Советов» прежде никогда не был основным вратарем. 10.02.2020 17:00 Хоккей Славин Виталий Кихира способна дать нашим бой на ЧМ. Что показал чемпионат «остального мира» Сегодня утром в Сеуле завершился чемпионат четырех континентов. Сравниваем его результаты с недавним ЧЕ-2020 – с прицелом на предстоящее мировое первенство. 09.02.2020 14:57 Фигурное катание Тигай Лев