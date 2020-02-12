«Тоттенхэм» заинтересован в Чалове Трансфер может состояться летом.

«Тоттенхэм» проявляет интерес к нападающему ЦСКА Федору Чалову.

По информации 90min.com, лондонцы планируют летом приобрести форварда, но не готовы потратить на трансфер внушительную по европейским меркам сумму.

Напомним, Чалов является лучшим бомбардиром чемпионата России-2018/19. В текущем сезоне форвард провел за клуб 27 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал пять результативных передач.

В послужном списке игрока два матча в составе сборной России.

Ранее СМИ сообщали, что в услугах 21-летнего футболиста заинтересованы «Челси» и «Кристал Пэлас».