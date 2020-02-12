Бывший директор «Енисея» дал комментарий по поводу обысков в офисе клуба Правоохранительные органы заинтересовались зарплатами футболистов.

Бывший директор красноярского «Енисея» Денис Рубцов прокомментировал информацию об обысках в офисе клуба.

«Нет, не в курсе этой ситуации. Если это нужно - пусть изучают (документы)», - цитирует Рубцова «РИА Новости».

Напомним, ранее сегодня СМИ сообщили, что сотрудники спецслужб проводят обыски в офисе «Енисея». По информации Telegram-канал «Мутко против», особый интерес следователи проявляют к «золотым парашютам» (компенсациям, выплачиваемым футболисту в случае расторжения соглашения), которые стали появляться в контрактах игроков с середины 2018 года.

Рубцов занимал пост директора красноярского клуба с 2016 по 2019 годы.

В январе 2020 года губернатор Красноярского края Александр Усс высказал свое возмущение по поводу зарплат футболистов «Енисея» при отсутствии «соответствующего результата».

Красноярцы занимают 17-е место в первенстве ФНЛ. В активе команды 25 очков после 25 туров. 9 марта «Енисей» на своем поле примет «Шинник».