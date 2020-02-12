Полузащитник «Црвены Звезды» Голдин получил вызов в юношескую сборную России Игрок является капитаном «Црвены Звезды» своего возраста.

Полузащитник »Црвены Звезды» Владислав Голдин впервые вызван в юношескую сборную России.

Команда 2004 года рождения, под руководством Ивана Шабарова, проведет сбор в Черногории с 13 по 21 февраля. 18 и 20 февраля россияне проведут два контрольных матча со сверстниками из этой балканской страны.

16-летний Голдин является воспитанником академии «Спартака». В Сербии он выступает с 2015 года.