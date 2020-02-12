Дмитрий Рубашко: Вопрос с трансфером Кокорина пока еще открыт, будем обсуждать Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко – о ситуации с переходом нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

- Думаю, что все определится 14 февраля, когда «Зенит» прилетит к нам на сбор. Вопрос пока еще открыт, будем обсуждать. Надеемся, что все решится мирным путем, - цитирует Рубашко «РИА Новости».

Напомним, Кокорин отказался переходить в «Сочи» на правах аренды, после чего был отправлен в «Зенит-2». В настоящий момент футболист вместе с командой находится на сборах в Турции.