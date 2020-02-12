«Урал» в контрольном матче уступил шведскому «Браге» Футболисты «Урала» со счетом 2:4 проиграли шведскому «Браге» в товарищеском матче, который состоялся в рамках тренировочного сбора российской команды на Кипре.

В составе екатеринбургского клуба голами отметились Денис Новиков и Евгений Татаринов. Добавим, что сегодня «Урал» проведет еще один товарищеский матч, соперником уральцев станет ивановский «Текстильщик».