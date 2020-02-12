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«Урал» в контрольном матче уступил шведскому «Браге» - Советский спорт
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12 февраля 2020 15:23Футбол

«Урал» в контрольном матче уступил шведскому «Браге»

Футболисты «Урала» со счетом 2:4 проиграли шведскому «Браге» в товарищеском матче, который состоялся в рамках тренировочного сбора российской команды на Кипре.

В составе екатеринбургского клуба голами отметились Денис Новиков и Евгений Татаринов.

Добавим, что сегодня «Урал» проведет еще один товарищеский матч, соперником уральцев станет ивановский «Текстильщик».

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