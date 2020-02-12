Вадим Евсеев: Весь тренировочный процесс, который был запланирован на сборах, мы выполнили

- Иногда погодные условия нас немного подводили, был холодный ветер, но весь тренировочный процесс, все упражнения, которые были запланированы, мы выполнили.
На первом сборе была общая подготовка – аэробная и беговая работа, а на втором было больше скоростно-силовой работы, объем тренировок в день возрастал.
В дни перед заключительными контрольными матчами с «Урарту» и «Араратом-Арменией» мы проводили двухразовые тренировки с большой нагрузкой, поэтому ребятам не хватало легкости, - передает слова Евсеева пресс-служба клуба.
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