Вадим Евсеев: Весь тренировочный процесс, который был запланирован на сборах, мы выполнили Главный тренер ФК «Уфа» Вадим Евсеев подвел итоги двух тренировочных сборов команды, которые прошли на Кипре.

- Иногда погодные условия нас немного подводили, был холодный ветер, но весь тренировочный процесс, все упражнения, которые были запланированы, мы выполнили.

На первом сборе была общая подготовка – аэробная и беговая работа, а на втором было больше скоростно-силовой работы, объем тренировок в день возрастал.

В дни перед заключительными контрольными матчами с «Урарту» и «Араратом-Арменией» мы проводили двухразовые тренировки с большой нагрузкой, поэтому ребятам не хватало легкости, - передает слова Евсеева пресс-служба клуба.