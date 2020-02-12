Слуцкий и Дзюба обменялись шутками в инстаграме, тренер сравнил форварда с бревном (фото)
Артем ответил картинкой с толстым космическим пиратом.
Главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий на своей странице Instagram опубликовал кадр из советского мультфильма 1988 года под названием «Бревно», где главный герой сверлит бревно. Слуцкий сделал такую подпись:
«Моуриньо «обрабатывает» Дзюбу на предмет перехода в «Тоттенхэм».
Семь минут спустя в Instagram форварда «Зенита» появился ответ. Артем Дзюба нашел кадр из мультфильма 1981 года «Тайна третьей планеты», где один космический пират по имени Крыс наставляет бластер на другого злодея – Весельчака У.
Дзюба сделал такую подпись: «Эксклюзивный кадр. Президент «Рубина» уговаривает Слуцкого стать тренером его клуба».
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