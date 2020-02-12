Слуцкий и Дзюба обменялись шутками в инстаграме, тренер сравнил форварда с бревном (фото) Артем ответил картинкой с толстым космическим пиратом.

Главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий на своей странице Instagram опубликовал кадр из советского мультфильма 1988 года под названием «Бревно», где главный герой сверлит бревно. Слуцкий сделал такую подпись:

«Моуриньо «обрабатывает» Дзюбу на предмет перехода в «Тоттенхэм».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Моуриньо «обрабатывает»Дзюбу на предмет перехода в Тоттенхэм Публикация от Leonid Slutsky 🇷🇺 (@leonid.slutsky) 12 Фев 2020 в 5:25 PST

Семь минут спустя в Instagram форварда «Зенита» появился ответ. Артем Дзюба нашел кадр из мультфильма 1981 года «Тайна третьей планеты», где один космический пират по имени Крыс наставляет бластер на другого злодея – Весельчака У.

Дзюба сделал такую подпись: «Эксклюзивный кадр. Президент «Рубина» уговаривает Слуцкого стать тренером его клуба».

Посмотреть эту публикацию в Instagram 😝😂👏 Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) 12 Фев 2020 в 5:18 PST

Напомним, что 48-летний Слуцкий возглавил «Рубин» 19 декабря. Казанцы ушли на зимний перерыв на 13-м месте в чемпионате, набрав 19 очков в 19 турах.

Дзюбу в январе действительно приглашали в «Тоттенхэм», предлагая аренду до конца сезона. «Зенит» ответил отказом.