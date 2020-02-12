Шюррле и Ларссон вернулись в общую группу «Спартака» (фото) По итогам первой половины сезона команда Доменико Тедеско заняла 10-е место.

Московский «Спартак» продолжает подготовку ко второй половине сезона.

Как сообщает пресс-служба красно-белых, сегодняшнюю тренировку в общей группе провели полузащитник Андре Шюррле, а также нападающий Джордан Ларссон.

Отмечается, что наравне с остальными, но под наблюдением медицинского штаба работал Наиль Умяров.

Добавим, что на сборе в Катаре эти футболисты работали по индивидуальной программе.