Слуцкий сравнил Дзюбу с котенком, Артем шутит о габаритах тренера (фото) - Советский спорт
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12 февраля 2020 19:54ФутболШарафудинов Виктор

Слуцкий сравнил Дзюбу с котенком, Артем шутит о габаритах тренера (фото)

Тренер «Рубина» и форвард «Зенита» продолжают соревноваться в остроумии в инстаграме.

Продолжается шуточная битва Леонида Слуцкого и Артема Дзюбы в соцсетях.

Главный тренер «Рубина» опубликовал фото котенка, который видит в отражении льва с подписью: «Дзюба у зеркала».

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Дзюба у зеркала

Публикация от Leonid Slutsky 🇷🇺 (@leonid.slutsky)

Нападающий «Зенита» успел отметиться двумя новыми постами.

На одной картинке актеры-карлики из шоу «Форт Боярд» втроем пытаются столкнуть другого персонажа французской телеигры тюремного надзирателя Ля Буля. Подпись: «Игроки «Витесса».

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Игроки Витесса 😉😘

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

На другой – карикатура на главного героя сериала «Ведьмак». У Геральта из Ривии – огромный голый живот. Подпись от Дзюбы: «Если бы Леонид Слуцкий стал Ведьмаком».

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Если бы @leonid.slutsky стал Ведьмаком!!!

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

Ранее Слуцкий опубликовал кадр из советского мультфильма 1988 года под названием «Бревно», где главный герой сверлит бревно с подписью: «Моуриньо «обрабатывает» Дзюбу на предмет перехода в «Тоттенхэм».

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Моуриньо «обрабатывает»Дзюбу на предмет перехода в Тоттенхэм

Публикация от Leonid Slutsky 🇷🇺 (@leonid.slutsky)

Дзюба нашел кадр из мультфильма 1981 года «Тайна третьей планеты», где один космический пират по имени Крыс наставляет бластер на другого злодея – Весельчака У.

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😝😂👏

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

Подпись от Артема: «Эксклюзивный кадр. Президент «Рубина» уговаривает Слуцкого стать тренером его клуба».

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