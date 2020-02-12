Слуцкий сравнил Дзюбу с котенком, Артем шутит о габаритах тренера (фото) Тренер «Рубина» и форвард «Зенита» продолжают соревноваться в остроумии в инстаграме.

Продолжается шуточная битва Леонида Слуцкого и Артема Дзюбы в соцсетях.

Главный тренер «Рубина» опубликовал фото котенка, который видит в отражении льва с подписью: «Дзюба у зеркала».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Дзюба у зеркала Публикация от Leonid Slutsky 🇷🇺 (@leonid.slutsky) 12 Фев 2020 в 7:11 PST

Нападающий «Зенита» успел отметиться двумя новыми постами.

На одной картинке актеры-карлики из шоу «Форт Боярд» втроем пытаются столкнуть другого персонажа французской телеигры тюремного надзирателя Ля Буля. Подпись: «Игроки «Витесса».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Игроки Витесса 😉😘 Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) 12 Фев 2020 в 6:05 PST

На другой – карикатура на главного героя сериала «Ведьмак». У Геральта из Ривии – огромный голый живот. Подпись от Дзюбы: «Если бы Леонид Слуцкий стал Ведьмаком».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Если бы @leonid.slutsky стал Ведьмаком!!! Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) 12 Фев 2020 в 8:31 PST

Ранее Слуцкий опубликовал кадр из советского мультфильма 1988 года под названием «Бревно», где главный герой сверлит бревно с подписью: «Моуриньо «обрабатывает» Дзюбу на предмет перехода в «Тоттенхэм».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Моуриньо «обрабатывает»Дзюбу на предмет перехода в Тоттенхэм Публикация от Leonid Slutsky 🇷🇺 (@leonid.slutsky) 12 Фев 2020 в 5:25 PST

Дзюба нашел кадр из мультфильма 1981 года «Тайна третьей планеты», где один космический пират по имени Крыс наставляет бластер на другого злодея – Весельчака У.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 😝😂👏 Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) 12 Фев 2020 в 5:18 PST

Подпись от Артема: «Эксклюзивный кадр. Президент «Рубина» уговаривает Слуцкого стать тренером его клуба».