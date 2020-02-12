Слуцкий сравнил Дзюбу с котенком, Артем шутит о габаритах тренера (фото)

Ранее Слуцкий опубликовал кадр из советского мультфильма 1988 года под названием «Бревно», где главный герой сверлит бревно с подписью: «Моуриньо «обрабатывает» Дзюбу на предмет перехода в «Тоттенхэм».
Анфиса Резцова: Реально выиграть медали только в эстафетахНакануне чемпионата мира по биатлону в гостях у «Советского спорта» побывала трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова. 12.02.2020 11:00БиатлонВолохов Юрий, Тигай Лев, Чикирис Олег
Даниелян едет на ЧМ, Самарин остается дома. Обзор событий неделиОбъявлен состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 17 по 22 марта. В команду вошли все участники ЧЕ-2020 кроме Александра Самарина.02.02.2020 15:01Фигурное катаниеТигай Лев
Джонс, Шевченко, Молдавский, Тухугов – в феврале. Главные бои месяца в ММАДжон Джонс и Валентина Шевченко будут защищать свои пояса в UFC, лига АСА проведет свой первый турнир в 2020 году, а россиянин Валентин Молдавский подерется с американцем, который нокаутировал Сергея Харитонова. 31.01.2020 11:00ММАВащенко Сергей
Мухумат Вахаев: Все детство – это взрывы и стрельбаБывший чемпион ACB в тяжелом весе Мухумат Вахаев рассказал о предстоящем поединке за титул чемпиона ACA c Евгением Гончаровым, а также рассказал о голодном детстве во времена войны в Чечне и о любви к рыбалке.29.01.2020 11:00ММАУсачев Владислав, Галимзянов Данил
Гарипов поквитался с «барсами». «Авангард» одолел Казань по буллитамСамые яркие моменты большого хоккейного вторника в обзоре «Советского спорта».11.02.2020 22:45ХоккейДомрачев Владислав
Когда любая медаль – за счастье. Чего ждать от сборной России на ЧМ-2020В четверг смешанной эстафетой открывается чемпионат мира в итальянском Антхольце.12.02.2020 20:30БиатлонТигай Лев
Названы пять причин неудач российских биатлонистовПрезидент СБР рассказал, как руководство исправляет ситуацию.10.02.2020 21:30БиатлонВолохов Юрий
Федерер выстоял в битве с Теннисом. Роджер отыграл семь матчболов и победил СандгренаАмериканец с самым теннисным именем из всех возможных семь раз был в шаге от победы над Роджером Федерором. Но все же уступил маэстро в пяти сетах.28.01.2020 21:00ТеннисИванова Дарья
«Жертвы» коронавируса для клубов РПЛДо 21 февраля, когда в России закроется зимнее трансферное окно, клубы могут искать новичков не только на Западе, но и на Востоке. С учетом последних событий в Китае это направление приобретает особую актуальность.12.02.2020 20:00ФутболБезъязычный Алексей
Хабиб Нурмагомедов: Нас с Федором сравнивать нельзя. Я бы поставил его на первое местоЧемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов дал пресс-конференцию после турнира «Каспий 2020» для незрячих футболистов. 03.02.2020 19:13ММАВащенко Сергей