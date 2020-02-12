«Рома» уволит Фонсеку, если португалец не выведет римлян в Лигу чемпионов В прошлом сезоне бывший тренер «Шахтера» подписал контракт по схеме 2+1.

Итальянская газета Corriere dello Sport утверждает, что главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека может потерять работу в том случае, если красно-желтые не попадут в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона.

От серии А четыре лучшие команды напрямую получают места в групповом турнире ЛЧ. После 23 туров «Рома» занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от «Аталанты» на 3 очка (у римлян – 39, а у бергамцев – 42).

Другой путь в Лигу чемпионов – это победа в Лиге Европы. В 1/16 финала «Рома» сыграет с бельгийским «Гентом» (20 февраля в Риме и 27-го в Бельгии).

Для 46-летнего Фонсеки нынешней сезон является первым в итальянском чемпионате. Ранее он три сезона подряд работал в «Шахтере», выиграв с оранжево-черными три титула подряд в чемпионате Украины.