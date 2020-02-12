Отец Кузяева: Предложения от других клубов не рассматриваем Далер восстанавливается после травмы бедра.

Адьям Кузяев, отец футболиста «Зенита» Далера Кузяева, рассказал о том как идет восстановление полузащитника в интервью «Спорт день за днем»:

«Восстановление Далера идет потихоньку. Сергей Богданович Семак сказал, что Далер начнет потихоньку работать в общей группе на последнем сборе. Мне сложно оценить вероятность. Тренеры и врачи определят на месте. Сроки будут названы позже.

Пока мы не приступили к переговорам о новом контракте с «Зенитом». Клуб и мы понимаем, сейчас самое главное – восстановить здоровье. Время есть до лета. Есть ли уверенность в продлении контракта? На данный момент – не могу сказать. У «Зенита» свои планы, у нас тоже есть свои мысли на этот счет. Давайте не будем торопиться. Для начала восстановимся. Травматичность Далера не скажется на условиях контракта. Это естественный процесс в профессиональном спорте. Просто так сложилось. Предложения от других клубов мы не рассматриваем».

В нынешнем сезоне 27-летний Кузяев сыграл за «Зенит» 17 матчей в разные турнирах, сделав одну результативную передачу. Действующий контракт центрального полузащитника рассчитан до 15 июня. Далер перешел в клуб из Санкт-Петербурга в июле 2017 года из «Ахмата».