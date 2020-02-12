Паоло Мальдини: Рангник не подходит для «Милана» Спортивный директор красно-черных прокомментировал слухи о возможном назначении немецкого тренера.

С декабря прошлого года в итальянской и немецкой прессе публикуется информация о том, что бывший тренер «РБ Лейпциг» Ральф Рангник после завершения сезона может стать одновременно спортивным директором и главным тренером «Милана». Эти слухи прокомментировал нынешний спортивный директор итальянского клуба Паоло Мальдини.

«Я тоже читал об этом, – заявил Мальдини в интервью Sky Sport Italia. – Честно говоря, при всем уважении к Рангнику, я думаю, что он не подходит нашему клубу, учитывая его послужной список».

С 2015 по 2019 годы Рангник работал в «РБ Лейпциг» на разных должностях и в том числе дважды занимал пост главного тренера. Под его руководством команда вышла в бундеслигу в 2016 году, а в прошлом сезоне заняла третье место, получив право выступить в Лиге чемпионов. Также в его активе победа с «Шальке» в Кубке Германии сезона-2010/11. В данный момент 61-летний специалист занимает пост главы футбольного отдела компании «Ред Булл», которой принадлежат немецкий «РБ Лейпциг» и австрийский «Ред Булл Зальцбург».

«Милан» занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 32 очка в 23 турах. 17 февраля красно-черные сыграют дома с «Торино». С 9 октября команду тренирует Стефано Пиоли, сменивший Марко Джампаоло, под чьим руководством «Милан» начинал нынешний сезон.