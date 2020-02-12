Баллак назвал слабые стороны «Челси» Его заявление приводит Goal.com.

Бывший полузащитник сборной Германии Михаэль Баллак назвал фаворита в противостоянии «Баварии» и «Челси».

Напомним, команды поспорят за путевку в ¼ финала Лиги чемпионов. Первый матч пройдет 25 февраля в Лондоне, а ответный – 18 марта в Мюнхене.

«Думаю, «Бавария» является фаворитом по многим причинам. Во-первых, на ее стороне опыт. Во-вторых, «Челси» не смог укрепить состав из-за трансферного бана. В-третьих, будем честны: Фрэнк Лэмпард только начал свой путь и ему также не хватает опыта. Наконец, «Бавария» уже не та команда, что была осенью. Она набрала форму и забивает много мячей», – сказал Баллак.