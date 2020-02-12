Источник: Кокорин согласился перейти в «Сочи» Ранее игрок отказался это делать и был переведен во второй состав.

Форвард «Зенита» Александр Кокорин провел встречу с владельцем «Сочи» Борисом Ротенбергом, в ходе которой стороны обсудили его трансфер этой зимой. Такой информацией располагает российский комментатор Нобель Арустамян.

Он также подчеркнул, что Кокорин дал согласие на трансфер в команду Владимира Федотова. Ожидается, что об этом объявят в ближайшее время.

На данный момент 28-летний форвард находится в Турции, где второй состав «Зенита» проводит зимние сборы.