СМИ: «Челси» согласовал трансфер Зиеша за 40 млн евро

Лондонский «Челси» договорился о переходе полузащитника «Аякса» Хакима Зиеша.
Согласно источнику, англичане пытались организовать сделку этой зимой, но голландцы ответили отказом. Отмечается, что 26-летний футболист отправится на «Стэмфорд Бридж» по окончании сезона, а сумма трансфера составит 40 млн евро.
Ранее Зиеш заявил, что мечтает о трансфере в «Барселону» или лондонский «Арсенал». В нынешнем сезоне он провел 29 матчей, забил восемь голов и отдал 21 голевой пас.
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