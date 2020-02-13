СМИ: «Челси» согласовал трансфер Зиеша за 40 млн евро Об этом сообщает De Telegraph.

Лондонский «Челси» договорился о переходе полузащитника «Аякса» Хакима Зиеша.

Согласно источнику, англичане пытались организовать сделку этой зимой, но голландцы ответили отказом. Отмечается, что 26-летний футболист отправится на «Стэмфорд Бридж» по окончании сезона, а сумма трансфера составит 40 млн евро.

Ранее Зиеш заявил, что мечтает о трансфере в «Барселону» или лондонский «Арсенал». В нынешнем сезоне он провел 29 матчей, забил восемь голов и отдал 21 голевой пас.