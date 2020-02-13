«Лион» выбил «Марсель» из Кубка Франции Встреча прошла на домашней арене «ткачей».

Футболисты «Лиона» нанесли поражение игрокам «Марселя» в матче ¼ финала Кубка Франции.

Поединок завершился в пользу хозяев – 1:0. Единственный гол был забит на 81-й минуте, а его автором стал полузащитник Уссем Ауа.

Таким образом, команда Руди Гарсии вышла в полуфинал, куда ранее пробились «Ренн и «ПСЖ». Еще один участник этой стадии соревнований определится в матче «Эпиналь» – «Сент-Этьен».

Кубок Франции. ¼ финала

«Лион» – «Марсель» – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 81 Ауар.

«Лион»: Антони Лопеш, Тете, Денайер, Андерсен, Какре, Тузар (Тиаго Мендес, 51), Терье (Траоре, 77), Ауар, Корне, Дембеле (Марсал, 85), Токо-Экамби.

«Марсель»: Пеле, Сакаи, Сарр, Альваро Гонсалес, Камара, Сансон, Стротман (Кауи, 85), Пайет (Аке, 73), Ронжье, Лопес (Шаброль, 87), Жермен.

Предупреждения: Тете (17), Стротман (37), Сансон (49), Сакаи (69).