Эрик тен Хаг: Трансфер Зиеша в «Челси» – в процессе завершения Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг подтвердил информацию о том, что полузащитник амстердамцев Хаким Зиеш летом перейдет в «Челси».

– Трансфер в процессе завершения, мы ожидали, что это произойдет. Я на самом деле уже ожидал этого на один или два года раньше. И каждый раз это было: «Ух, он остался снова в команде. Мы просто счастливы, что Зийех все еще будет в команде до конца сезона, – цитирует тен Хага Fox Sports Netherlands.

Ранее сообщалось, что 26-летний марокканец отправится на «Стэмфорд Бридж» по окончании сезона, а сумма трансфера составит 40 миллионов евро.

Зиеш перешел в «Аякс» в августе 2016 года из «Твенте» за 11 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 29 матчей, забил восемь голов и отдал 21 голевой пас.