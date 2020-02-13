Неймар может пропустить матч против «Боруссии» в Лиге чемпионов Встреча состоится 18 февраля.

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель не уверен, что бразильский нападающий Неймар сможет принять участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Боруссии».

«Не могу сказать на 100 процентов, что Неймар сыграет против Дортмунда», - цитирует L'Equipe Тухеля.

Вчера бразилец пропустил встречу 1/4 финала Кубка Франции против «Дижона» (6:1).

В текущем сезоне Неймар провел за клуб 18 матчей, в которых забил 15 голов и сделал 10 результативных передач.

Напомним, первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в Дортмунде, 18 февраля. Ответная игра пройдет 11 марта в Париже.

Добавим, что 15 февраля «ПСЖ» в рамках чемпионата Франции сыграет в гостях против «Амьена».