Неймар может пропустить матч против «Боруссии» в Лиге чемпионов

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель не уверен, что бразильский нападающий Неймар сможет принять участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Боруссии».
«Не могу сказать на 100 процентов, что Неймар сыграет против Дортмунда», - цитирует L'Equipe Тухеля.
Вчера бразилец пропустил встречу 1/4 финала Кубка Франции против «Дижона» (6:1).
В текущем сезоне Неймар провел за клуб 18 матчей, в которых забил 15 голов и сделал 10 результативных передач.
Напомним, первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в Дортмунде, 18 февраля. Ответная игра пройдет 11 марта в Париже.
Добавим, что 15 февраля «ПСЖ» в рамках чемпионата Франции сыграет в гостях против «Амьена».
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