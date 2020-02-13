«Крылья Советов» отправились в испанскую Малагу на третий сбор Команды РПЛ продолжают подготовку ко второй части сезона.

Самарские «Крылья Советов» вылетели на заключительный, третий зимний сбор в испанскую Малагу.

Как сообщает пресс-служба клуба, в Испании самарцы проведут четыре контрольных матча. Команда сыграет 16 и 22 февраля по две игры в день разными составами. 16-го числа соперниками »Крыльев» станут китайский клуб «Далянь Ифан» и «Краснодар», а 22-го - московское «Торпедо» и норвежский клуб «Стремсгодсет».

Отправляемся в испанскую Малагу. Летим вместе с «Ростовом» и «Краснодаром». pic.twitter.com/WmF1jqa8WP — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) February 13, 2020

Третий сбор продлится с 13 по 22 февраля.

Напомним, после 19 сыгранных туров «Крылья Советов» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 18 очков. В последних пяти матчах перед зимней паузой самарцы потерпели четыре поражения и один раз сыграли вничью. 28 февраля «Крылья» на своем поле примут «Оренбург».