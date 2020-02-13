Яка Бийол: У ЦСКА молодая команда, мы приобретаем опыт и набираем силу Красно-синие не теряют надежды догнать «Зенит» в турнирной таблице РПЛ.

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол считает, что его команде нужно постараться выиграть каждый ближайший матч.

«Нам следует сосредоточиться на своем футболе и пытаться выигрывать каждый следующий матч. У нас все еще молодая команда, но мы приобретаем опыт и набираем силу. Чувствую по себе, что расту и прибавляю в ЦСКА. Думаю, то же самое вам скажет любой из моих одноклубников, и это будет правдой», - рассказал футболист в интервью «Чемпионат.com».

Бийол выступает в ЦСКА с лета 2018 года. В текущем сезоне 21-летний полузащитник провел 25 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

После 19 туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 34 очка и отстает от лидирующего «Зенита» на 11 очков. В активе «Краснодара», расположившегося на второй строчке, 35 очков.

29 февраля ЦСКА на своем поле примет «Урал».