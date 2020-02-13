Яка Бийол: У ЦСКА молодая команда, мы приобретаем опыт и набираем силу

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол считает, что его команде нужно постараться выиграть каждый ближайший матч.
«Нам следует сосредоточиться на своем футболе и пытаться выигрывать каждый следующий матч. У нас все еще молодая команда, но мы приобретаем опыт и набираем силу. Чувствую по себе, что расту и прибавляю в ЦСКА. Думаю, то же самое вам скажет любой из моих одноклубников, и это будет правдой», - рассказал футболист в интервью «Чемпионат.com».
Бийол выступает в ЦСКА с лета 2018 года. В текущем сезоне 21-летний полузащитник провел 25 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.
После 19 туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 34 очка и отстает от лидирующего «Зенита» на 11 очков. В активе «Краснодара», расположившегося на второй строчке, 35 очков.
29 февраля ЦСКА на своем поле примет «Урал».
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