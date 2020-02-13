Борис Ротенберг: Договорились с Кокориным, что весеннюю часть сезона он проведет в «Сочи» Ранее нападающий отказался переходить в сочинскую команду.

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг сообщил, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин согласился провести вторую часть сезона в сочинском клубе.

«Вчера я встретился с Сашей, мы с ним поговорили, провели переговоры. Ему нужно играть, попадать в сборную России. Договорились, что весеннюю часть он проведет в «Сочи», - сказал Ротенберг «РИА Новости».

Напомним, еще 21 января «Сочи» объявил о переходе Кокорина на правах аренды до конца сезона. Футболист отказался переходить в сочинский клуб, после чего был отправлен в «Зенит-2». В настоящий момент футболист вместе с командой находится на сборах в Турции.