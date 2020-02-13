Роджерс – о возможном переходе Лалланы в «Лестер»: Адам – футболист высокого класса 31-летний полузащитник выступал под руководством Роджерса в «Ливерпуле».

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана может летом перейти в его команду.

– Лаллана – классный футболист, именно я привел его в «Ливерпуль» в свое время. Он неплохо выступал за команду. Я уверен, что он рассмотрит все варианты, которые ему поступят в конце сезона. Не нужно говорить об этом сейчас. Мы говорили о трансферах весь январь. Мне не нужно в данный момент говорить о летнем трансферном окне. Хочу лишь добавить, что Адам – футболист высокого класса, – цитирует Роджерса Sky Sports.

Напомним, Лаллана перешел в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в 2014 году. С тех пор он провел за клуб 175 матчей, в которых забил 22 гола и сделал 22 результативные передачи.

В текущем сезоне англичанин сыграл 19 матчей во всех турнирах, забив один мяч и отдав две голевые передачи.