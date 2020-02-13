ЦСКА отправился на заключительный зимний сбор в Испанию - Советский спорт
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13 февраля 2020 12:56ФутболНечаев Юрий

ЦСКА отправился на заключительный зимний сбор в Испанию

Команды РПЛ продолжают подготовку ко второй части сезона.

Столичный ЦСКА вылетел на третий и заключительный зимний сбор в испанский Кампоаморе.

В рамках сбора, который продлится до 23 февраля, красно-синие проведут четыре контрольных матча, сообщает пресс-служба клуба. Армейцы сыграют против швейцарского «Делемона» и шведского «Сириуса» (оба матча пройдут 15 февраля), испанской «Картахены» (19 февраля) и «Уфы» (22 февраля).

ЦСКА отправился на сбор в следующем составе:

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Владислав Тороп.
Защитники: Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Виктор Васин, Вадим Карпов, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Хердур Магнуссон, Седрик Гогуа, Максим Елеев, Никита Котин.
Полузащитники: Яка Бийол, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич, Константин Кучаев, Ильзат Ахметов, Кристиян Бистрович, Алан Дзагоев, Константин Марадишвили.
Нападающие: Федор Чалов, Илья Шкурин, Кирилл Колесниченко (на просмотре).

Напомним, после 19 туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 34 очка и отстает от лидирующего «Зенита» на 11 очков. В активе «Краснодара», расположившегося на второй строчке, 35 очков. 29 февраля ЦСКА на своем поле примет «Урал».

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