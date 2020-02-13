Источник: Финал Кубка России 2019/20 пройдет в Екатеринбурге

Финал Кубка России 2019/20 состоится в Екатеринбурге.
Как сообщает Sport24.ru, такое решение было принято на сегодняшнем заседании исполкома Российского Футбольного союза (РФС).
На проведение решающего матча Кубка страны претендовали стадионы в Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Саранске, а также столичные «Лужники».
Напомним, в 1/4 финала турнира состоятся следующие матчи:
«Торпедо» (Москва) — «Химки» (Химки)
«Шинник» (Ярославль) — «Урал» (Екатеринбург)
ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва)
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ахмат» (Грозный).
Игры пройдут 4 и 5 марта.
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