Андрей Талалаев: Большинство команд РПЛ поняли, что открывать зоны для «Спартака» нельзя Бывший тренер «Химок» Андрей Талалаев оценил работу Доменико Тедеско в «Спартаке».

– Тедеско подводит средний уровень футболистов, поднимает интенсивность работы. Если вы обратили внимание, то «Спартак» после каждого матча уходил, добегал. Поэтому это подводка всех футболистов к старту сезона. Тедеско пришел по ходу сезона, у него не было возможности сразу организовывать позиционное нападение, поэтому мы видели разные схемы, видели, что он танцевал от печки, и команда отбирала мяч только в карманах на фланге. Единственный вопрос – насколько сейчас будут настроены игровые взаимосвязи, насколько люди будут понимать друг друга и насколько они будут хороши в позиционном нападении. Потому что большинство команд поняли, что открывать зоны Тедеско нельзя, и, скорей всего, будут играть в пять защитников на своей половине поля и проводить контратаки, как это делает «Уфа», «Оренбург», – цитирует Талалаева «Матч ТВ».

Напомним, что Тедеско был назначен на пост главного тренера «Спартака» 14 октября прошлого года – под его руководством москвичи сыграли восемь поединков, в которых одержали три победы, два раза сыграли вничью и трижды уступили.

Недавно команда стала обладателем «Кубка Матч Премьер», обыграв «Ростов» (2:1) и «Партизан» (3:2), а также уступив «Локомотиву» (1:1, 2:4 по пенальти).

В РПЛ подопечные Тедеско идут на десятой строчке, набрав 22 очка после 19 туров.