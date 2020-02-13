Борис Ротенберг: Кокорин понимает, что для него аренда в «Сочи» – это шанс, чтобы его увидели Владелец «Сочи» прокомментировал решение нападающего «Зенита» согласиться на аренду.

Сегодня владелец ФК «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что Александр Кокорин согласился на переход и будет выступать за команду на правах аренды в весенней части сезона.

«Кокорин понимает, что для него переход в «Сочи» – шанс, чтобы его увидели, чтобы проявить себя в премьер-лиге, – цитирует Ротенберга ТАСС. – В сборной России наблюдают за всеми спортсменами. Считаю, что это правильный шаг, чтобы восстановиться как профессиональному футболисту. У него было смятение, но решение правильное. Мы воспитываем наших спортсменов и даем им возможность проявить себя, чтобы они защищали флаг нашей страны.

Для него все пути открыты – он талантливый парень. Естественно, за ним будут смотреть – если будет достоин, то попадет в сборную России. Никто не будет этому сопротивляться. Знаю, что в сборной демократичный подход

Напомним, еще 21 января «Сочи» объявил о переходе Кокорина на правах аренды до конца сезона. Футболист отказался переходить в сочинский клуб, после чего был отправлен в «Зенит-2». В настоящий момент футболист вместе со второй командой питерцев находится на сборах в Турции.

В активе 28-летнего нападающего 12 голов в 47 матчах за сборную России с 2011 по 2017 годы.