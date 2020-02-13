Нападающий «Сассуоло» интересен «Барселоне» 23-летний ивуариец является одним из лидеров своей команды в этом сезоне серии А.

Вингер «Сассуоло» Жереми Бога этим летом может перейти в «Барселону».

По информации El Mundo Deportivo, каталонский клуб видит в 23-летнем ивуарийце усиление усиление на флангах атаки.

Отмечается, что конкуренцию испанцам составит «Челси», оставивший себе возможность обратного выкупа игрока за 18 миллионов евро – Бога перешел в «Сассуоло» в июле 2018 года из лондонской команды за три миллиона.

В нынешнем сезоне на счету 23-летнего футболиста 23 матча, в которых он отметился семью голами и четырьмя передачами. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2022 года.

«Сассуоло» занимает 12-е место в турнирной таблице серии А, набрав 29 очков после 23 туров.