Нападающий «Сассуоло» интересен «Барселоне»

Вингер «Сассуоло» Жереми Бога этим летом может перейти в «Барселону».
По информации El Mundo Deportivo, каталонский клуб видит в 23-летнем ивуарийце усиление усиление на флангах атаки.
Отмечается, что конкуренцию испанцам составит «Челси», оставивший себе возможность обратного выкупа игрока за 18 миллионов евро – Бога перешел в «Сассуоло» в июле 2018 года из лондонской команды за три миллиона.
В нынешнем сезоне на счету 23-летнего футболиста 23 матча, в которых он отметился семью голами и четырьмя передачами. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2022 года.
«Сассуоло» занимает 12-е место в турнирной таблице серии А, набрав 29 очков после 23 туров.
Сергей Васютин: В истории с выплатами «Монако» за Головина – преступная путаница Школа Головина не получила солидарные выплаты за его подготовку. 11.02.2020 19:00 Футбол Августин Александр Вытащит ли Порядин «волков» в плей-офф? Интриги на финише регулярного чемпионата «Советский спорт» выделил главные интриги концовки «гладкого» турнира. 10.02.2020 22:00 Хоккей Домрачев Владислав Гарипов поквитался с «барсами». «Авангард» одолел Казань по буллитам Самые яркие моменты большого хоккейного вторника в обзоре «Советского спорта». 11.02.2020 22:45 Хоккей Домрачев Владислав В финале будет Дрим-Тим. Австриец Тим пробился в решающий матч Australian Open «Советский спорт» – о втором полуфинале австралийского «мейджора». 31.01.2020 18:00 Теннис Велиев Эмиль Даниелян едет на ЧМ, Самарин остается дома. Обзор событий недели Объявлен состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 17 по 22 марта. В команду вошли все участники ЧЕ-2020 кроме Александра Самарина. 02.02.2020 15:01 Фигурное катание Тигай Лев Мухумат Вахаев: Все детство – это взрывы и стрельба Бывший чемпион ACB в тяжелом весе Мухумат Вахаев рассказал о предстоящем поединке за титул чемпиона ACA c Евгением Гончаровым, а также рассказал о голодном детстве во времена войны в Чечне и о любви к рыбалке. 29.01.2020 11:00 ММА Усачев Владислав, Галимзянов Данил «Как Емельяненко - Кокляев не признали боем года?» Большое интервью братьев Байсангуровых Редакцию «Советского спорта» посетили боксеры Хусейн и Хасан Байсангуровы. 08.02.2020 10:00 Бокс Галимзянов Данил, Усачев Владислав «Кокорин» забивает сборной Франции. Кто из фигуристов отличился в январе Открываем новую рубрику: теперь по ходу сезона мы будем определять лауреатов каждого месяца в разных номинациях. Событием января, конечно, стал чемпионат Европы. 03.02.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев «Россия провалила еврокубки в первые 15 минут вторых таймов» На стадионе «Локомотив» прошла конференция по аналитике и селекции в футболе. 13.02.2020 13:30 Футбол Зибрак Артем Сергей Тарасов: После Анси все пошло наперекосяк Олимпийский чемпион называет причины неудач российских биатлонистов на последних этапах Кубка мира. 26.01.2020 23:00 Биатлон Волохов Юрий