Григорий Иванов: «Урал» будет стараться выйти в домашний финал Кубка России Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал решение РФС провести финал Кубка России в Екатеринбурге.

– Мы рады, что финал кубка России дали Екатеринбургу. Будем стараться провести финал на достойном уровне. Ставим ли задачу выйти в финал Кубка? У нас всегда есть цель побеждать в каждом матче. Надеемся порадовать наших болельщиков, – цитирует Иванова Sport24.ru.

Отметим, что финал Кубка России пройдет 13 мая. В рамках четвертьфинала «Урал» сыграет против ярославского «Шинника». Встреча состоится 4 марта.

Екатеринбуржская команда дважды выходила в финал турнира (2017, 2019), однако дважды уступала «Локомотиву».