«ПСЖ» готов предложить Мбаппе зарплату в 50 млн евро в год, чтобы он не перешел в «Реал» По новому соглашению 21-летний француз будет получать примерно столько же, сколько Лионель Месси и Криштиану Роналду.

«ПСЖ» собирается подписать новый контракт с нападающим Килианом Мбаппе.

Как сообщает AS, руководство парижан всеми силами желает сохранить 21-летнего игрока в своей команде и готово ему предложить зарплату в размере 50 миллионов евро в год. По информации французских СМИ, годовая зарплата игрока на данный момент – около 15 миллионов

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» собирается подписать Мбаппе летом 2021 года. Также в услугах француза заинтересованы «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В нынешнем сезоне он провел 28 матчей, забив 24 гола и отдав 14 передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022-го.