Официально: Зиеш летом присоединится к «Челси»

Отмечается, что английская команда заплатит за трансфер 40 миллионов евро плюс бонусы в размере четырех миллионов. О длительности контракта пока неизвестно.
Зиеш перешел в «Аякс» в августе 2016 года из «Твенте» за 11 миллионов евро. В своей карьере он принял участие в 320 матчах, забил 110 голов и сделал 125 ассистов. За сборную Марокко он сыграл 32 встречи (12 голов).
В нынешнем сезоне он провел 29 матчей, забил восемь голов и отдал 21 голевой пас.
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