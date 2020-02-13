Официально: Зиеш летом присоединится к «Челси» Пресс-служба «Челси» подтвердила информацию о том, что полузащитник «Аякса» Хаким Зиеш станет игроком лондонского клуба ближайшим летом.

Отмечается, что английская команда заплатит за трансфер 40 миллионов евро плюс бонусы в размере четырех миллионов. О длительности контракта пока неизвестно.

We have some Hakim Ziyech news… 👀 — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 13, 2020

Зиеш перешел в «Аякс» в августе 2016 года из «Твенте» за 11 миллионов евро. В своей карьере он принял участие в 320 матчах, забил 110 голов и сделал 125 ассистов. За сборную Марокко он сыграл 32 встречи (12 голов).

В нынешнем сезоне он провел 29 матчей, забил восемь голов и отдал 21 голевой пас.