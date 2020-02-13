Александр Дюков: Шутка Тарасова получилась неудачной, РФС осуждает этот поступок Президент Российского футбольного союза прокомментировал скандальный пост футболиста в инстаграме.

Вчера 12 февраля бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов на своей странице в инстаграме опубликовал свою фотографию вместе с парикмахером азиатской внешности, сделав подпись: «Коронавирус». Этот поступок осудила организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) с призывом к РФС принять к игроку соответствующие санкции в соответствии с дисциплинарными правилами.

Сегодня оценку поступку Тарасова дал президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

«Шутка Тарасова получилась неудачной, – цитирует Дюкова Чемпионат.com – РФС осуждает этот поступок. Что касается нашего обращения в комитет по этике, то решение будет принято, мы сообщим. С другой стороны игрок объяснил свой поступок. Мы просим времени это проанализировать и оценить все данные».

Тарасов выступал за «Локомотив» с 2010-го по июль 2019 года, сыграв за железнодорожников в РПЛ 152 матч и забив 11 голов. Прошлым летом 32-летний полузащитник так и не смог найти себе новую команду и с тех пор не выступал на профессиональном уровне. Нынешней зимой Дмитрий находится на просмотре в казанском «Рубине», пройдя с командой два тренировочных сбора и отправившись на третий.