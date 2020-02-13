Агент Кокорина подтвердил переход нападающего «Зенита» в «Сочи» Ранее о достижении договоренности с Кокориным заявлял владелец «Сочи» Ротенберг.

Кирилл Логинов, агент и отчим Александра Кокорина, подтвердил переход 28-летнего форварда «Зенита» в ФК «Сочи» на правах аренды до конца нынешнего сезона сезона. Об этом сообщает «Фонтанка».

Сторонам удалось уладить разногласия и добиться мирного решения затянувшейся истории. Ранее о достижении договоренности с Кокориным заявил владелец «Сочи» Борис Ротенберг.

Напомним, еще 21 января «Сочи» объявил о переходе Александра на правах аренды до конца сезона. Футболист отказался переходить в сочинский клуб, после чего был отправлен в «Зенит-2». В настоящий момент футболист вместе со второй командой питерцев находится на сборах в Турции.