Владелец «Спартака» Федун поддержал реформу Кубка России Участники еврокубков будут стартовать в турнире с 1/8 финала.

В четверг исполнительный комитет РФС одобрил реформу Кубка России на сезон-2020/21, согласно которому участники еврокубков будут начинать выступление на турнире со стадии 1/8 финала, а не с 1/16 финала, как это происходит сейчас. Также в Кубке появится групповой этап.

Свою оценку нововведению дал владелец московского «Спартака» Леонид Федун.

«Реформа Кубка России? Я проголосовал за нее. Считаю, что данная реформа все исправит», – цитирует Федуна Чемпионат.com

«Спартак» трижды выигрывал Кубок России (в 1994, 1998 и 2003 годах). В четвертьфинале нынешнего розыгрыша красно-белые сыграют дома с ЦСКА. Матч состоится 4 марта.