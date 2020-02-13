«Динамо» сыграло вничью с «Кайратом» Бело-голубые готовятся к весенней части сезона в Белеке.

На третьем зимнем сборе в Турции московское «Динамо» провело спарринг против казахстанского «Кайрата». Игра закончилась вничью 1:1.

Полузащитник алматинцев Данияр Усенов открыл счет на 57-й минуте, но на 71-й нигерийский форвард бело-голубых Сильвестр Игбун восстановил равновесие.

Завтра 14 февраля «Динамо» проведет следующий контрольный матч против «Спартака» из Юрмалы.

Команда Кирилла Новикова занимает 8-е место в РПЛ, набрав 24 очка в 19 турах. «Кайрат» в прошлом году стал серебряным призером чемпионата Казахстана.

Контрольный матч

«Динамо» (Москва, Россия) – «Кайрат» (Алма-Ата, Казахстан) – 1:1 (0:0)

Голы: Игбун, 71 – Усенов, 57.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Шунич (Соснин, 83), Ордец, Скопинцев, Нойштедтер, Шиманьски, Игбун, Рауш (Рыков, 46), Панченко (Юсупов, 46), Комличенко (Н’Жье, 72).