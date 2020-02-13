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13 февраля 2020 20:08ФутболГичунцев Артур

Гордюшенко попрощался с ЦСКА

Ранее стало известно, что футболист стал игроком московского «Торпедо».

Российский полузащитник Астемир Гордюшенко попрощался с ЦСКА. Он является воспитанником армейцев и отыграл за первый состав 19 матчей.

«Спасибо ЦСКА. Спасибо тренерам, пацанам, сотрудникам. Всем тем, кто был рядом на протяжении прошедших девяти лет. Кто поддерживал, подсказывал, помогал развиваться как футболисту и как личности. Тем, кто помог пацану, который в Нальчике смотрел Лигу чемпионов по телевизору и грезил о ней, пройти через академию и «молодежку» до основной команды и сыграть в ЛЧ в футболке ЦСКА.

Все это навсегда останется частью меня, как и множество других ярких воспоминаний о времени, проведенном в этом клубе с потрясающими людьми.

Отдельное спасибо болельщикам, которые всегда поддерживали, – вы не представляете, насколько это важно для молодых пацанов. ЦСКА открыл дорогу в большой футбол, но пришло время прощаться и идти своим путем. Удачи и, надеюсь, до скорой встречи в премьер-лиге», – написал футболист в своем Instagram.

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Публикация от @ast_ik_97

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