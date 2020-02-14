«ПСЖ» и «Лион» поспорят за финал Кубка Франции В прошлом сезоне этот трофей выиграли футболисты «Ренна».

В четверг, 13 февраля «Сент-Этьен» победил «Эпиналь» в ¼ финала Кубка Франции (2:1) и стал последним участником полуфинала.

Сразу после игры состоялась жеребьевка, по итогам которой стало известно, что «ПСЖ» сыграет с «Лионом», а «Сент-Этьену» предстоит поединок против «Ренна».

Добавим, что матчи этой стадии турнира состоятся 2 и 3 марта.