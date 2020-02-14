«ПСЖ» и «Лион» поспорят за финал Кубка Франции - Советский спорт
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14 февраля 2020 01:49ФутболГичунцев Артур

«ПСЖ» и «Лион» поспорят за финал Кубка Франции

В прошлом сезоне этот трофей выиграли футболисты «Ренна».

В четверг, 13 февраля «Сент-Этьен» победил «Эпиналь» в ¼ финала Кубка Франции (2:1) и стал последним участником полуфинала.

Сразу после игры состоялась жеребьевка, по итогам которой стало известно, что «ПСЖ» сыграет с «Лионом», а «Сент-Этьену» предстоит поединок против «Ренна».

Добавим, что матчи этой стадии турнира состоятся 2 и 3 марта.

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