Виктор Кашшаи: Нет необходимости приглашать иностранных арбитров для работы на матчах РПЛ Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи сообщил, что не планируется приглашать иностранных арбитров для работы на матчах РПЛ.

- Нет, таких планов и намерений у нас нет. В этом нет необходимости. У нас достаточно хороших судей. Уверен, что в ближайшие дни все судьи сдадут тесты по физической подготовке, - цитирует Кашшаи ТАСС. Напомним, что бывший венгерский арбитр Кашшаи был назначен руководителем департамента судейства РФС 9 январ