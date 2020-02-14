Пресс-служба «Сочи»: В ближайшие дни ждем Кокорина на сборе

«В ближайшие дни ждем Кокорина на сборе. Как прибудет, мы сообщим на наших ресурсах», - цитирует ТАСС пресс-службу сочинской команды.
Ранее агент Кокорина Кирилл Логинов заявил, что сторонам удалось уладить разногласия и добиться мирного решения затянувшейся истории.
Напомним, еще 21 января «Сочи» объявил о переходе Александра на правах аренды до конца сезона. Футболист отказался переходить в сочинский клуб, после чего был отправлен в «Зенит-2». В настоящий момент футболист вместе со второй командой питерцев находится на сборах в Турции.
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