Зиеш – о трансфере в «Челси»: Я очень рад. Это новый вызов в моей карьере Ранее сообщалось, что его переход обойдется «синими» в 40 млн евро.

Полузащитник «Аякса» Хаким Зиеш подтвердил информацию в СМИ о скором переходе в лондонский «Челси». Ожидается, что 26-летний футболист отправится на «Стэмфорд Бридж» летом 2020 года.

«Не буду скрывать, что я очень рад. Это новый вызов в моей карьере, однако, не стоит забывать, что у меня остались незавершенные дела в «Аяксе», поэтому сейчас я думаю только об этой команде», – написал голландец в своем Instagram.

Зиеш однажды заявил, что мечтает о трансфере в «Барселону» или лондонский «Арсенал». В нынешнем сезоне он провел 29 матчей, забил восемь голов и отдал 21 голевой пас.