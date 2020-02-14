Сообщают об обыске в доме журналистки Командной. Мария опровергает эту информацию Мужа Марии якобы подозревают в финансовых махинациях.

Телеграм-канал «Бойлерная» сообщает, что сегодня полиция проводит обыск в квартире телеведущей Марии Командной и ее мужа Александра Кулемина.

Источник, утверждает, что Кулемин причастен к уголовному делу о хищении бизнес-центра в Москве по адресу Электрозаводская 14 строение 1.

Командная прокомментировала ситуацию для «Советского спорта»: «Никакого обыска нет. Это заказная новость».

Напомним, что Мария работала на телеканалах «НТВ Плюс», «Россия 2», «Дождь», «Матч ТВ» и FOX Sports, а также вела жеребьевку финального турнира чемпионата мира 2018 года вместе с бывшим английским футболистом Гари Линекером. С конца прошлого года она развивает собственный YouTube канал Commandos.