Бывший тренер курского «Авангарда» Василенко возглавил «Мордовию» Контракт заключен до конца нынешнего сезона.

Официальный сайт саранской «Мордовии» объявил о назначении 46-летнего Олега Василенко на должность главного тренера. Соглашение рассчитано до завершения нынешнего сезона.

С июня по декабрь прошлого года Василенко работал в курском «Авангарде» сначала в должности старшего тренера, а затем главного.

До «Авангарда» новый тренер «Мордовии» руководил такими российскими командами, как «Жемчужина-Сочи», «Урал», ФК «Сочи», был старшим тренером в махачкалинском «Анжи» и калининградской «Балтике», выполнял функции тренера-ассистента в ряде клубов, а также имел опыт работы в минском «Динамо», рижском РФШ и литовском «Тракае».

15 февраля, «Мордовия» проведет матч Кубка ФНЛ против ФК «Рига».

После 25 туров «Мордовия» находится в зоне вылета первенства ФНЛ, занимая 18-ю позицию с 19 очками. От спасительного 15 места, которое в данный момент занимает «Луч», саранскую команду отделяют 7 очков.