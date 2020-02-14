Английская компания пытается отсудить у «Динамо» 350 тысяч евро за трансфер Тетте Арбитражный суд Москвы приступил к рассмотрению дела.

Лондонская Lucid Sports Group Ltd требует привести в исполнение решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о взыскании с московского «Динамо» 350 тысяч евро за подготовку трансфера полузащитника Абдул-Азиза Тетте.

«РИА Новости» сообщает, что арбитражный суд Москвы приступил к рассмотрению заявления английской компании, проведя предварительные слушания. Рассмотрение дела по существу назначено на 8 апреля.

Представитель Lucid Sports Group сообщил, что у компании был заключен договор с «Динамо», по которому она обязалась оказать услуги «по анализу трансферного рынка Восточной Европы на предмет наличия и степени доступности футболистов для команды заказчика». Именно опираясь на анализ английской компании, московский клуб в январе 2018 года приобрел ганского хавбека Тетте у польского «Лехе». Юрист заявил, что хотя услуги были оказаны, ФК «Динамо» их не оплатил.

CAS 24 сентября 2019 года обязал клуб выплатить компании 350 тысяч евро и проценты по дату исполнения решения.

Представитель «Динамо» заявил в суде, что клуб не признает компетенцию CAS для рассмотрения спора с Lucid Sports Group. Спортивный арбитражный суд об этом был проинформирован, а клуб не принимал участия в разбирательстве в Лозанне.

Юрист, представляющий интересы «Динамо, заявил, что в договоре с английской компанией отсутствует арбитражная оговорка о подсудности споров CAS, недоразумение возникло из-за неправильного перевода контракта. Кроме того, клуб не признает решение CAS и просит не приводить его в исполнение, поскольку оно противоречит публичному порядку России.

Более подробно стороны изложат свои позиции на основном заседании в апреле.

Тетте выступал за «Динамо» с января 2018-го по август прошлого года. По версии Transfermarkt, его трансфер обошелся бело-голубым в 800 тысяч евро. Всего ганский полузащитник сыграл за московскую команду 35 матчей, забив 1 гол. Прошлым летом его продали в турецкий «Газиантеп» за 400 тысяч евро.