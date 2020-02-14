15-летний Туре забил гол в чемпионате Австралии, установив новый рекорд (видео) Юноше из «Аделаиды Юнайтед» исполнится 16 лет лишь 26 марта.

В мачте 19-го тура чемпионата Австралии «Аделаида Юнайтед» – «Сентрал Кост Маринерс» отличился 15-летний нападающий хозяев Мохамед Туре.

«Аделаида» победила 2:0. Туре вышел на замену 77-й минуте, а забил свой гол на 84-й, установив итоговый результат.

Благодаря своему результативному удару Туре вошел в историю чемпионата Австралии, как самый юный автор гола в возрасте 15 лет и 326 дней. Шесть дней назад он же стал самым юным игроком австралийской лиги, отыграв за «Аделаиду Юнайтед» 8 минут в выездном матче против «Брисбен Роар».

Сыграв в чемпионате 17 матчей, «Аделаида Юнайтед» занимает четвертое место, набрав 27 очков.

Что касается чемпионатов России, то самым юным автором гола в истории РПЛ остается Джано Ананидзе, забивший в возрасте 17 лет и 8 дней в ворота «Локомотива» в 2009 году.