Салетрос отправился в аренду в «Сарпсборг» Шведский полузащитник сыграл всего девять матчей за ростовский клуб.

Пресс-служба «Ростова» сообщила о том, что полузащитник команды Антон Салетрос был арендован норвежским «Сарпсборгом». Отмечается, что шведский игрок останется в команде до конца июля.

23-летний Салетрос перешел в «Ростов» летом 2018 года из АИКа за 600 тысяч евро. В общей сложности он провел за клуб девять матчей, отметившись одним забитым голом. Всего в своей карьере полузащитник сыграл 175 поединков, забил 11 мячей и отдал 13 ассистов. Также на его счету один матч за сборную Швеции.