«Амхат» и «Сочи» сыграли вничью Обе команды проводят свои третьи тренировочные сборы в Турции.

Два клуба РПЛ «Ахмат» и «Сочи» провели контрольную встречу. Игра завершилась со счетом 2:2.

Сочинцы быстро добились перевеса в два мяча. На 10-й минуте Дмитрий Полоз реализовал пенальти, а на 11-й Андрей Мостовой реализовал пенальти.

Во втором тайме «Ахмат» отыгрался. На 72-й минуте отличился Бернард Бериша, а на 78-й – Владимир Ильин.

Команда Игоря Шалимова занимает 12-е место в РПЛ, набрав 19 очков в 19 матчах. ФК «Сочи» замыкает турнирную таблицу, находясь на последнем месте с 15 очками после 18 игр.