«Динамо» разгромило юрмальский «Спартак», Н'Жи сделал дубль Бело-голубые проводят третий зимний сбор в турецком Белеке.

Московское «Динамо» провело контрольный матч против «Спартака» из латвийской Юрмалы. Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу бело-голубых.

Камерунец Клинтон Н’Жи оформил дубль, отличившись на 25-й и 44-й минутах. Также забивали Константин Рауш (13-я), Кирилл Панченко (38-я) и Константин Тюкавин (83-я).

17 февраля команда Кирилла Новикова сыграет товарищеский матч с ФК «Сочи».

«Динамо» после 19 туров занимает в РПЛ восьмое место, набрав 24 очка. Юрмальский «Спартак» занял пятое место в прошлогоднем чемпионате Латвии.