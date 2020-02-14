Гол Деспотовича принес «Оренбургу» победу над китайским «Далянь Про» - Советский спорт
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14 февраля 2020 20:11ФутболКорегин Владислав

Гол Деспотовича принес «Оренбургу» победу над китайским «Далянь Про»

Российская команда проводит третий сбор перед возобновлением сезона в РПЛ.

Сегодня, 14 февраля футболисты «Оренбурга» нанесли поражение китайскому клубу «Далянь Про» в контрольном матче.

Встреча прошла в Испании и завершилась в пользу россиян – 1:0. Автором единственного гола стал нападающий Джордже Деспотович, забивший на 52-й минуте.

«Оренбург» находится на 14-м месте в чемпионате России, набрав 19 очков в 18 матчах.

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