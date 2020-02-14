Гол Деспотовича принес «Оренбургу» победу над китайским «Далянь Про» Российская команда проводит третий сбор перед возобновлением сезона в РПЛ.

Сегодня, 14 февраля футболисты «Оренбурга» нанесли поражение китайскому клубу «Далянь Про» в контрольном матче. Встреча прошла в Испании и завершилась в пользу россиян – 1:0. Автором единственного гола стал нападающий Джордже Деспотович, забивший на 52-й минуте. «Оренбург» находится на 14-м месте в чемпионате России, набрав 19 очков в 18 матчах. ФК «ОРЕНБУРГ» - ФК «ДАЛЯНЬ» (Далянь, Китай) - 1:0

14.02.2020. 3-й сбор, контрольный матч. Испания, Марбелья.



ФК «Оренбург»:

Довбня, Малых, Аюпов, Радакович, Сиваков, Терехов, Куат (Рогич, 71), Мишкич, Силла, Черных (Алвеш, 71), Деспотович



Гол: Деспотович 52' pic.twitter.com/bgcyH5cYKp — ФК Оренбург (@fcorenburg) February 14, 2020