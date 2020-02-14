Суд обязал Кержакова выплатить долги за алименты в размере 5 млн рублей Сумма была увеличена в четыре раза.

Приморский районный суд Санкт-Петербурга в четыре раза увеличил сумму неустойки по алиментам. Ранее мировым судьей с бывшего футболиста «Зенита» Александр Кержакова было взыскано 1,2 млн рублей. Теперь сумма увеличена до 5 миллионов рублей. Бывшая супруга Кержакова Мария Голова требовала выплатить 6,4 миллиона рубле.

«Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга изменил решение мирового судьи судебного участка № 171 в части определения неустойки за неуплату алиментов по соглашению по иску Марии Кержаковой к Александру Кержакову. Мировым судьей с Кержакова было взыскано 1,2 млн рублей. Истец просила 6,4 млн рублей 60 копеек. Районный суд увеличил сумму до 5 млн рублей», – говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Ранее экс-футболист сборной России обратился в Выборгский районный суд Петербурга с иском об освобождении от задолженности по алиментам.

Кержаков состоял в браке с Головой с 2005 по 2010 годы. В 2005-м у них родилась дочь Дарья.