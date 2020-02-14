Фрэнк Лэмпард: Покупка Зиеша не означает, что Педро и Виллиан покинут команду Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал о том, повлияет ли переход полузащитника «Аякса» Хакима Зиеша на продление контрактов с игроками лондонцев Педро и Виллианом.

– Означает ли трансфер, что Педро и Виллиана уйдут? Нет, это не так. С этими игроками ведутся переговоры. Они оба были успешны в своих выступлениях за клуб. Мы пытались совершить трансфер в январе, и это было невозможно. Мы все знаем, как работает январское окно. Мы должны уважать, что клубы с лучшими игроками хотят сохранить их, и это имело место в этот раз. Но это сделано, и он у нас будет в командена следующий сезон. Я доволен этим, – цитирует Лэмпадра Goal.com.

Ранее Виллиан сообщил, что хотел бы продлить контракт с лондонцами – его соглашение действует до 30 июня этого года. Что касается Педро, то в трансфере 32-летнего полузащитника заинтересованы клубы MLS. Контракт испанца также истекает этим летом.

13 февраля стало известно о договоренности между «Аяксом» и «Челси» по поводу перехода Зиеша в летнее трансферное окно за 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник провел 29 матчей, забил восемь голов и отдал 21 голевой пас.